Dólar sobe e fecha a R$ 6,03, mesmo com intervenção do Banco Central

26/04/2019. Crédito : Raphael Ribeiro/BCB - fachada do banco Central do Brasil - (crédito: Raphael Ribeiro/BCB)

O dólar encerrou o dia em alta de 0,45%, cotado a R$ 6,03, nesta sexta-feira (13/12). Durante o dia, a moeda norte-americana alcançou 6,0770, e o Banco Central (BC) realizou um leilão à vista da moeda para conter mais um forte aumento da divisa no mercado nacional.

Foram vendidos US$ 845 milhões em apenas cinco minutos (das 14h41 às 14h46). Nove propostas foram aceitas para adquirir o valor de uma única vez. Após a venda da quantia multimilionária, o câmbio do dólar caiu para R$ 6,01 quase que instantaneamente e encerrou o dia em R$ 6,03.

Apesar do alto valor negociado, o BC não conseguiu leiloar todo o valor ofertado na tarde desta sexta-feira. A instituição financeira havia disponibilizado US$ 1 bilhão para o leilão, que arrematou apenas 84,5% da quantia total.

A venda à vista difere do swap cambial. Enquanto a primeira oferta diretamente a moeda por meio das reservas internacionais do país, o swap – que significa “troca” – serve como um meio para injetar dólares no mercado futuro.

Mesmo com a segunda alta diária consecutiva, o dólar acumulou queda de 0,78% ao final da semana. Na mínima do dia, a moeda chegou a operar abaixo dos R$ 6, mas voltou a subir com o mercado temeroso em relação às pressões inflacionárias e à dívida pública que, segundo analistas consultados por meio do relatório Prisma Fiscal, deve crescer em 2025.