Presidente da Caixa defende alongar títulos para amenizar dívida pública

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, defendeu nesta terça-feira (17/12) que o governo está fazendo um bom trabalho para manter o equilíbrio fiscal, mas que é preciso enfrentar o problema do deficit nominal, ou seja, o saldo das contas públicas que também considera o pagamento de juros da dívida pública.

Para ele, é preciso alongar o prazo de pagamento para títulos públicos, de forma a amenizar o rombo. O executivo também questionou a decisão do Banco Central de acelerar o aumento da taxa Selic, afirmando que a medida faz parte de uma “espiral negativa”.

“Nós temos visto um esforço enorme do governo, um esforço que eu chamaria hercúleo do ministro (Fernando) Haddad, no sentido do cumprimento do entendimento e das atribuições hoje muito claras para governo com relação ao respeito fiscal”, disse Vieira durante seminário na sede do Correio Braziliense.

“Mas temos um desafio enorme e único, talvez, nesse país, que é resolver a questão do deficit nominal. E certamente o deficit nominal só vai ser resolvido com alongamento dos prazos dos títulos públicos. Em média, o título público desse está em torno de quatro anos e meio”, declarou ainda o presidente da Caixa.

“Então qual é a grande equação? Talvez discutirmos como estimular o sistema como um todo a aplicar títulos que tem um prazo maior e que desafogam um pouco, ou de forma definitiva, a pressão que nós temos sobre a dívida pública neste país”, acrescentou.

Sustentabilidade

Ele destacou ainda o papel da Caixa Econômica no estímulo a iniciativas sustentáveis no Brasil, que considera ser essencial para o desenvolvimento nos próximos anos. Ele afirmou que, do total de R$ 1,2 trilhão que o banco público possui em crédito concedido, R$ 840 bilhões são reconhecidos por instituições internacionais como “socioambientalmente adequados e corretos”.

Vieira citou ainda que a Caixa trabalha para eliminar o uso de papel em suas operações, e que assinará um acordo importante para estimular o trabalho de catadores e coletores. “Na próxima sexta-feira nós vamos reafirmar esse compromisso com a questão ambiental, assinando um contrato com os coletores, catadores de lixo no Brasil, e vamos assinar algo em torno de R$ 50 milhões para a melhoria da gestão da atividade desse segmento”, declarou.

