Reforma Tributária: profissionais liberais terão alíquota reduzida

O texto aprovado representa mais um passo importante na simplificação do modelo tributário brasileiro - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A regulamentação da Reforma Tributária, aprovada nesta terça-feira (16/12) pela Câmara dos Deputados, inclui um benefício específico para profissionais liberais de diversas categorias.

As alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) terão uma redução de 30% para serviços prestados por essas profissões, consideradas de natureza científica, literária ou artística. O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a aprovação, caso a alíquota-padrão seja fixada em 26,5%, por exemplo, esses profissionais pagarão 18,55%, garantindo uma carga tributária menor em relação a outros setores. O benefício é voltado para categorias regulamentadas, contemplando 18 profissões específicas. O texto aprovado representa mais um passo importante na simplificação do modelo tributário brasileiro, que busca reduzir distorções, promover justiça fiscal e estimular setores estratégicos da economia.



Categorias beneficiadas

De acordo com a proposta aprovada, a redução abrange as seguintes profissões:

Administradores

Advogados

Arquitetos e urbanistas

Assistentes sociais



Bibliotecários



Biólogos



Contabilistas



Economistas



Economistas domésticos



Profissionais de educação física



Engenheiros e agrônomos



Estatísticos



Médicos veterinários e zootecnistas



Museólogos



Químicos



Profissionais de relações públicas



Técnicos industriais



Técnicos agrícolas



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular