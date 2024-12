Tesouro Direto tem negociações suspensas após taxas atingirem recorde

A venda de títulos do Tesouro Direto foi suspensa novamente na manhã desta quinta-feira (19/12), por volta de 11h, no horário de Brasília. Após uma forte volatilidade, a plataforma foi paralisada e as negociações foram interrompidas no quarto dia consecutivo de valorização forte dos papeis.

Antes da suspensão, alguns títulos atingiram o maior patamar de toda a história, como foi o caso do Tesouro IPCA+, que chegou a pagar 8,25% ao ano, na opção de vencimento em 2028. Já o Tesouro Prefixado 2027 pagava 16,21% de juros anuais até o momento da interrupção.



A valorização recorde de títulos de renda fixa é uma das causas principais do estresse fiscal que o mercado financeiro acompanha nos últimos dias. Além dos papeis emitidos pelo governo federal, também causa impactos na renda variável, no câmbio e em outros ativos. Nesta quarta-feira (18/12), o dólar atingiu seu maior valor de fechamento, em R$ 6,26.