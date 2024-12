Lula reforça autonomia do Banco Central: "Jamais haverá interferência"

Em incomum aproximação entre o Executivo e uma autarquia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou vídeo, ontem, com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A intenção era acalmar os ânimos do mercado, o que não se concretizou. O petista enfatizou na gravação que, para o governo, é prioritário a "estabilidade econômica e o combate à inflação" para, assim, "proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras".

Lula também fez questão de relembrar o pacote fiscal anunciado pelo governo, que está em votação no Congresso. "Seguimos mais convictos do que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas", garantiu o presidente.

Em meio à alta constante do dólar, nas últimas semanas, no momento em que o vídeo foi publicado, nas redes sociais, houve uma leve queda da moeda internacional e um considerável incremento no principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo. "O Ibovespa/B3 abriu a sessão desta sexta levemente em queda, com investidores de olho no pacote fiscal. Apesar do avanço do projeto no Congresso, a proposta sai das votações com 19 trechos desidratados, o que preocupa o mercado", apontou Luiz Felipe Bazzo, CEO da Transfer Bank.

Com a tímida resposta do mercado, o dólar não fechou abaixo de R$ 6, como era o esperado pelo governo, ficando em R$ 6,07. O Ibovespa manteve alta, com 0,75% a 122.102 pontos. (leia mais ao lado)

Alfinetada

Lula fez questão de exaltar, ontem, que Galípolo terá toda liberdade necessária. A principal crítica do chefe do Executivo ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, era uma suposta falta de autonomia da autarquia, já que o mesmo foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Pela sua qualidade profissional, experiência de vida e compromisso com o povo brasileiro, certamente, você vai dar uma lição de como se governa o BC com verdadeira autonomia. Quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe e saiba que jamais haverá, por parte da presidência, qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no BC", disse Lula ao futuro presidente da autoridade monetária, durante o vídeo.

O discurso, no entanto, se contradiz à prática. Lula chamou Galípolo ao Palácio do Alvorada para a gravação do vídeo no momento em que realizava reunião ministerial, um feito historicamente incomum na relação entre Executivo e autarquias que são independentes.

O petista aproveitou para mandar um último recado ao mercado durante a gravação com o próximo chefe do BC e reforçar a relação com o seu indicado: "Eu quero que você (Galípolo) saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo".

Participaram do vídeo, também, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).