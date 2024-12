Novas projeções do mercado indicam piora do cenário econômico

Economistas do mercado financeiro voltaram a elevar as projeções para inflação, câmbio e taxa de juros (Selic) neste ano. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23/12), a mediana das expectativas para a taxa básica de juros ao fim do próximo ano agora é de 14,75%, contra 14% na semana anterior.

Já a mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 subiu pela décima semana consecutiva, de 4,60% para 4,84% – acima do teto da meta, de 4,50%. A previsão para o dólar em 2025 subiu de R$ 5,85 para R$ 5,90, enquanto a projeção do PIB passou de 2,01% para 2,02%.

Selic

A mediana para a taxa de juros ao final de 2026 subiu de 11,25% para 11,75%, em comparação com os 10,00% projetados há um mês. Já a estimativa para o final de 2027 permaneceu em 10,0%, frente aos 9,50% registrados quatro semanas atrás.

Inflação

A mediana da inflação projetada para 2026 permaneceu em 4,0%, enquanto há quatro semanas era de 3,78%. Já a estimativa para 2027 subiu de 3,66% para 3,80%, em comparação com os 3,51% registrados há um mês.