Crédito alcança R$ 18,2 trilhões em novembro e inadimplência registra queda

Relatório do Banco Central revela crescimento no crédito ampliado, redução da inadimplência e estabilidade nas taxas de juros - (crédito: Divulgação)

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu R$ 18,2 trilhões em novembro, representando 156% do PIB brasileiro. Esse crescimento de 1,9% no mês foi impulsionado por uma alta de 4,9% nas captações externas, reflexo da depreciação cambial, além de aumentos de 1,1% nos empréstimos e 1,2% nos títulos de dívida. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 14,9%, com destaque para os títulos de dívida (15,3%) e as captações externas (24,1%). Os dados foram divulgados pelo Banco Central.

O crédito ampliado para empresas totalizou R$6,5 trilhões (55,5% do PIB), com um avanço mensal de 2,6%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por 1,8% nos empréstimos, 1,5% nos títulos de dívida e 4,5% nas captações externas. Na comparação anual, a alta foi de 18,2%, refletindo um aumento expressivo nos títulos de dívida (27,5%) e na dívida externa (22%).

Já o crédito destinado às famílias alcançou R$ 4,2 trilhões (35,8% do PIB), com alta de 1,1% no mês e 11,8% nos últimos 12 meses. Esse avanço foi puxado, sobretudo, pelo crescimento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional (SFN).



