Aneel mantém bandeira verde para a conta de luz em janeiro de 2025

O período mais longo de vigência da bandeira verde ocorreu entre abril de 2022 e julho de 2024, com retorno dessa classificação em dezembro de 2024 - (crédito: Divulgação ANEEL)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (27) que a bandeira tarifária para janeiro de 2025 será verde, indicando que não haverá custo adicional nas contas de luz no próximo mês. Essa decisão é atribuída às condições favoráveis de geração de energia no país, resultando em custos mais baixos para a produção elétrica.

No segundo semestre de 2024, o Brasil enfrentou uma seca histórica que levou a Aneel a acionar a bandeira tarifária vermelha em setembro, algo que não ocorria há mais de três anos. Fatores como o risco hidrológico (GSF) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) foram determinantes para essa decisão. Atualmente, o PLD está no piso regulatório de R$ 61,07 por megawatt-hora (MWh) em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN).

O Banco Central, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro, destacou que a melhora nas condições climáticas influencia positivamente o acionamento da bandeira tarifária verde. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) monitora mensalmente o custo variável da produção de energia, considerando a disponibilidade de recursos hídricos e o acionamento de fontes de geração mais onerosas, como as termelétricas.

Desde a implementação em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias visa refletir os custos reais da geração de energia elétrica, sinalizando aos consumidores as condições do setor e incentivando o uso consciente da energia. Em 2024, o sistema registrou 61 acionamentos nas classificações amarela, vermelha 1, vermelha 2 e “escassez hídrica”. O período mais longo de vigência da bandeira verde ocorreu entre abril de 2022 e julho de 2024, com retorno dessa classificação em dezembro de 2024.