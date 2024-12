Boletim Focus: Mercado aumenta expectativa de inflação para 2025

Boletim Focus divulgado hoje (30/12) é o último do ano e da gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Ele fica no cargo até amanhã (31), e será substituído por Gabriel Galípolo. - (crédito: DINO)

O Boletim Focus publicado nesta segunda-feira (30/12) pelo Banco Central traz um aumento na projeção do mercado financeiro para a inflação de 2025, em relação ao divulgado na semana passada. A expectativa passou de 4,84% para 4,96% de aumento no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os investidores também aumentaram a previsão para o valor do dólar em 2025, passando de R$ 5,90 para R$ 5,96. A expectativa em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano também foi revista, caindo levemente de 2,02% para 2,01%.

Os dados representam nova piora nas projeções econômicas do mercado para o ano que vem, uma tendência nos últimos meses. A expectativa é influenciada pelo cenário externo, com incertezas em relação ao governo de Donald Trump nos Estados Unidos, a partir de janeiro, mas também por críticas do mercado ao aumento de gastos do governo federal.

No final do ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um pacote de corte de gastos para tentar garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. Porém, as medidas foram consideradas insuficientes por investidores e desidratadas por conflitos internos no Executivo.

Parte do pacote já foi aprovado pelo Legislativo, mas algumas ficaram para o próximo ano, como mudanças na aposentadoria de militares.

Projeção para o fim de 2024

Já as expectativas para 2024 tiveram leve melhora. Investidores esperam que a inflação feche o ano em 4,90%, em comparação com 4,91% na semana passada. O valor fica acima da meta de inflação estabelecida para 2024, de 3%, com variação de 1,5% para mais ou para menos. Ou seja, o valor máximo permitido pela meta é de 4,5%.

Já a expectativa para o PIB de 2024 foi mantida em 3,49%, e a projeção para o dólar subiu de R$ 6,00 para R$ 6,05.

O Boletim Focus é um documento semanal divulgado pelo Banco Central que resume as apostas do mercado para o cenário econômico. A autoridade monetária ouve mais de 100 economistas de instituições financeiras para compilar a projeção.