Saque-aniversário do FGTS está disponível para nascidos em janeiro

Trabalhadores nascidos em janeiro podem retirar o recurso do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de 2025. Segundo o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, o benefício fica disponível a partir do 1º dia útil do mês em que o trabalhador completa mais um ano de vida. O prazo para sacar os valores é de dois meses.

O valor do saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do trabalhador no FGTS, incluindo empregos ativos e inativos. Além disso, inclui-se uma parcela adicional que pode chegar até R$ 2.900 e depende do saldo disponível.

Por exemplo, o trabalhador que tem R$ 1 mil no FGTS pode receber de saque-aniversário R$ 400,00 (alíquota de 40%) acrescido de R$ 50,00 (parcela adicional), totalizando R$ 450,00.

O saque-aniversário foi instituído em 2020, pela Lei Federal 13.932/2019. A modalidade permite que o trabalhador retire parte do saldo da conta no fundo anualmente, no mês do aniversário.

A adesão é opcional e deve ser realizada por meio do aplicativo ou do site do FGTS, onde também é possível cadastrar uma conta bancária para recebimentos dos valores.

Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador automaticamente deixa de ter direito à modalidade de saque-rescisão, na qual é possível sacar integralmente o saldo da conta de FGTS em caso de demissão sem justa causa.



Calendário para o saque-aniversário:

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

Março: de 3 de março a 30 de maio de 2025

Abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025

Maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025

Junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

Julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

Novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026



Com informações da Agência Brasil*