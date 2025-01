Saiba qual foi o valor do primeiro salário mínimo pago em reais

O salário mínimo aumentou em 2025, passando de R$ 1.412 para R$ 1.518. O valor é válido a partir desta quarta-feira (1/1), por conta do decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no penúltimo dia de 2024. Mas, somente a partir de fevereiro, os brasileiros sentirão o impacto da medida no bolso, quando receberem o novo piso.

Desde que o real entrou em vigor, a partir de 1º de julho de 1994, o valor já mudou diversas vezes. O Correio questionou aos seguidores do canal do WhatsApp qual foi a quantia paga em reais referente ao primeiro salário mínimo. As opções eram: R$ 139,58; R$ 100; R$ 86,25, R$ 70 e R$ 64,79.

Leia mais: Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025



À época, a quantia correspondia a cerca de US$ 70. Dessa forma, o marco inicial era de R$ 64,79, em 1994.

Dos 576 votos recebidos, maioria (60,61%) acertou a resposta: R$ 64,79. Em seguida, a opção R$ 139,58 foi a mais votada, com 11,62%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja, a baixo, o aumento do salário mínimo com o passar do tempo.