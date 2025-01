Preços médios de todos os combustíveis sobem no Centro-Oeste em dezembro

O mais recente índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, revelou que o Centro-Oeste apresentou alta para todos os combustíveis em dezembro, na comparação com o mês anterior.

A pesquisa aponta também que o etanol da região, negociado em média por R$ 4,20 em dezembro, após alta de 1,94% ante novembro, deixou de ser o mais barato entre todas as regiões do País, perdendo o posto para o Sudeste (R$ 4,19).

O diesel S-10, encontrado a R$ 6,35, aumentou 0,79% na região durante o período, e o comum, comercializado a R$ 6,23, subiu 0,81%. Já a gasolina registrou alta de 0,16%, sendo vendida em média a R$ 6,30 na região.

Segundo diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pin, mesmo com a alta do etanol, que fez com que o Centro-Oeste perdesse o posto de região com o biocombustível mais barato do Brasil após alguns meses na liderança, o combustível se manteve como a opção mais barata para os motoristas de todos os estados do Centro-Oeste em dezembro”, afirmou.

Para Pina, além de barato, o etanol é ecologicamente mais interessante, por contribuir com uma mobilidade de baixo carbono ao emitir menos poluentes na atmosfera.