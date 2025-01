Leilão da Caixa ofertará 572 imóveis a preços a partir de R$ 51 mil

As regras deveriam ter entrado em vigor já no dia 21/10, mas a Caixa decidiu adiar por dez dias o início da medida. -

A Caixa Econômica Federal vai leiloar 572 imóveis, na próxima segunda-feira (13/1), em valores que variam entre R$ 51 mil e R$ 2,4 milhões. Entre os imóveis ofertados, há casas, apartamentos, terrenos e galpões localizados em 21 estados brasileiros.

112 imóveis ficam no estado do Rio de Janeiro, que também detém os lances mais caros, entre eles, um apartamento em Jacarepaguá de dois quartos e 210 metros quadrados (m²), que lidera a lista.

No Distrito Federal, serão leiloados cinco imóveis. Um em Ceilândia Sul, na QNN 6, no valor de R$ 490 mil, um no Setor Industrial, em Taguatinga, no valor de R$ 392 mil, um no SH Mangueiral, no valor de R$ 324 mil, e dois em Santa Maria, com lances iniciais de R$ 147 mil e R$ 256 mil. Também serão leiloados seis imóveis no município de Águas Lindas de Goiás.

Para saber mais informações sobre os imóveis, é necessário acessar o link do site oficial do leilão. O interessado em participar do leilão deve ter mais de 18 anos, ou menores de idade, no caso de serem emancipados, além de pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no país.

Não podem participar do certame dirigentes da Caixa, seus cônjuges, companheiros ou com parentesco de terceiro grau civil. Além disso, é vedada a participação de autoridades de ente público no qual a Caixa esteja vinculada, microempreendedores individuais e empregados da Caixa que atuem na Suotc, Gesec, Cemab, Ceven, Sumob, Geope, Ceope/RE, Ceope/SP, Suadi, Gegad, Cesav, Sulog, Geinf, Suhab, Gehpa, Gehab, Gihab e Cihar.