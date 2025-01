Feriados prolongados aquecem expectativa de crescimento do turismo em 2025

Destinos como o Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis continuam no topo das preferências nacionais, enquanto as capitais nordestinas, como Recife, Salvador e Natal, mantêm seu apelo - (crédito: Flickr ObritoNews / Embratur)

O ano de 2025 chegou prometendo ser um dos mais generosos para os trabalhadores brasileiros no quesito folgas prolongadas. Com uma combinação favorável de feriados que permitem emendas e dias estendidos de descanso, o calendário promete movimentar o setor de turismo. Operadoras já estão se adaptando a esse cenário, oferecendo pacotes diferenciados para atender às demandas de um público cada vez mais interessado em aproveitar os intervalos para lazer e descanso.

A operadora de turismo CVC, por exemplo, iniciou o ano lançando tarifas especiais voltadas para os feriados prolongados de 2025. Com opções que variam entre destinos nacionais e internacionais, a empresa busca capitalizar sobre o crescente interesse dos brasileiros por viagens curtas e recorrentes ao longo do ano. De acordo com dados do Ministério do Turismo, cerca de 35% dos brasileiros planejam viajar a lazer até fevereiro de 2025. Isso representa 59 milhões de pessoas, um número expressivo que destaca o potencial do setor para se beneficiar do calendário favorável.

Mais viagens

Com mais feriados prolongados em relação a 2024, os brasileiros terão diversas oportunidades para escapadas rápidas. Entre as principais datas destacam-se o carnaval, em março, com até cinco dias de folga; a Paixão de Cristo, em 18 de abril; e Tiradentes, que cairá em uma segunda-feira, no dia 21 de abril. Feriados em dias como quinta-feira, incluindo Corpus Christi, em 19 de junho, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, também oferecem possibilidades para prolongar os dias de descanso.

A expectativa é que essa configuração incentive o público a planejar mais viagens ao longo do ano, além das tradicionais férias. "Com a quantidade de feriados prolongados ao longo deste ano, a tendência é que as viagens se tornem mais frequentes, indo além dos tradicionais períodos de férias", explica Richard Santos, gerente de Produtos Aéreos da Decolar.

De olho nesse comportamento, operadoras como a CVC apostam em pacotes versáteis que atendam tanto os viajantes que optam por viajar de avião quanto aqueles que preferem pegar a estrada com o próprio carro. Durante o carnaval, por exemplo, pacotes para Maceió, com passagens aéreas e hospedagem com café da manhã, estão sendo comercializados a partir de R$ 2.250 por pessoa. Já para Porto Seguro, o mesmo pacote sai a partir de R$ 2.846 por pessoa. Para quem deseja apenas hospedagem, uma diária no Rio de Janeiro pode ser encontrada a partir de R$ 783, em quarto duplo.

Turismo de experiência

Com os feriados espalhados ao longo do ano, ganha força o turismo de experiência. Em vez de apenas relaxar em praias ou resorts, muitos viajantes estão optando por vivências autênticas que combinam cultura, gastronomia e atividades ligadas à natureza. "A tendência é que os viajantes busquem destinos próximos, seja para aproveitar o litoral ou explorar o interior, com roteiros gastronômicos, festivais culturais e até turismo rural. Isso reflete um desejo crescente por experiências únicas que transformam cada viagem em uma oportunidade de conexão e descoberta", observa Richard Santos.

Destinos como o Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis continuam no topo das preferências nacionais, enquanto as capitais nordestinas, como Recife, Salvador e Natal, mantêm seu apelo, especialmente para quem deseja combinar descanso com cultura local. Já para o turismo internacional, a tendência é que destinos na América do Sul, como Argentina e Chile, ganhem destaque por conta da proximidade e dos preços competitivos.

Recorde

O ano de 2024 também trouxe resultados expressivos para o turismo brasileiro, com um recorde histórico de turistas estrangeiros visitando o país. Mais de 6,6 milhões de viajantes internacionais desembarcaram no Brasil ao longo do ano, um aumento de 12,6% em comparação com 2023. Esse número superou o recorde anterior de 2018, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal.

"O desempenho do turismo em 2024 reforça a maturidade do Brasil em atrair visitantes internacionais", comentou Celso Sabino, ministro do Turismo. "Com o apoio do Governo Federal, temos apostado em um trabalho de valorização cultural e promoção internacional da nossa imagem", acrescentou.

Esse resultado positivo serve como termômetro para 2025, que promete ser ainda mais dinâmico. Com a retomada do turismo global após os desafios da pandemia, o Brasil tem investido em infraestrutura e presença em feiras internacionais para atrair cada vez mais visitantes.