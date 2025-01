Novo teto do INSS começa a valer; veja quanto será

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão aumento de 4,77% em seus benefícios, a partir de fevereiro deste ano. Com a correção, oficializada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13/1), o teto do INSS subirá para R$ 8.157,40 em 2025, contra R$ 7.786,01 em 2024.

Leia também: Especialista destaca importância da descarbonização pelo hidrogênio verde

A variação equivale ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, divulgado na sexta-feira (10/1) pelo IBGE. As aposentadorias com o reajuste de 4,77% serão pagas integralmente aos beneficiários que recebem acima do piso nacional do INSS, que é um salário mínimo, valor atualizado para R$ R$ 1.518 neste ano.

De acordo com INSS, 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso. Desses, 10,6 mil ganham o teto da previdência. Já quanto aos beneficiários que recebem o piso, há um total de mais de 28 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo.

Os valores referentes a 2025 estarão disponíveis a partir de 27 de janeiro até 7 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Para quem ganha acima do piso salarial, os benefícios começarão a ser depositados de 3 a 7 de fevereiro.