IBGE prevê nova safra recorde neste ano

É o maior exportador de soja do país e também movimenta milho e carnes. Sua localização estratégica no litoral sul facilita o acesso aos mercados internacionais, sendo crucial para a economia do estado e para a balança comercial brasileira. - (crédito: Divulgação)

A safra agrícola de 2025 deve atingir recorde de 322,6 milhões de toneladas, o equivalente a 29,9 milhões de toneladas a mais do que o desempenho de 2024 — ou aumento de 10,2%. Os dados são do terceiro Prognóstico para a Produção Agrícola, divulgado, ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Se confirmada, a safra 2025 marcará novo volume recorde, superando o ápice de 315,386 milhões de toneladas visto em 2023. "Esse crescimento deve-se à recuperação da safra de soja, que passou por muitos problemas em 2024. Isso se soma às condições climáticas favoráveis às lavouras na maior parte do Brasil, mesmo com atraso no início do plantio. Os produtores conseguiram recuperar esse atraso, utilizando-se de alta tecnologia. Tem chovido de forma satisfatória na maioria das regiões produtoras, o que beneficia as lavouras que estão em campo", explicou Carlos Guedes, gerente da Coordenação de Agropecuária do IBGE, em nota.

Na comparação com o Prognóstico anterior do órgão, houve aumento de 2,5% na estimativa de 2025, ou 7,8 milhões de toneladas a mais. O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), de dezembro passado, apontou uma safra de 292,7 milhões de toneladas em 2024, dado 7,2% menor do que o registrado em 2023, ou seja, uma redução de 22,7 milhões de toneladas na produção.

Pelas estimativas do IBGE, haverá nova safra recorde de soja, que deverá atingir 167,3 milhões de toneladas neste ano — aumento de 15,4% em relação a 2024, ou 22,348 milhões de toneladas a mais. Além da soja, neste ano, são esperados aumentos para as primeiras e segundas safras do milho, com altas de alta de 9,3% e 4,1%, respectivamente. O IBGE ainda prevê crescimento de 8,1%, na produção de arroz, e de 4,8%, na de trigo. Para o feijão, a estimativa do órgão é de um salto de 30,9% na colheita do grão.

Conforme os dados do IBGE, a área total estimada para cultivo de cereais, leguminosas e oleaginosas é de 80,5 milhões de hectares em 2025, o que representa aumento de 1,8% em relação a 2024. Em 2024, a área colhida ficou em 79,1 milhões de hectares, alta de 1,6% em relação a 2023. (Com informações da Agência Estado)

