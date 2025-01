Exportações para os EUA atingem marca inédita em 2024

Apesar do impacto brasileiro nas vendas globais ter caído 0,8%, as exportações para os norte-americanos cresceram 9,2% - (crédito: BANCO MUNDIAL/DIVULGAÇÃO)

Dados do Monitor do Comércio Brasil-EUA, da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), apontam que o Brasil bateu o recorde em exportações para os Estados Unidos da América (EUA) em 2024, superando o valor de R$40 bilhões, atingindo a marca de R$40,3 bi em 2024. Além disso, a entidade também levantou que o volume exportado foi inédito, somando 40,7 milhões de toneladas, um aumento de 9,9% em relação a 2023.

Leia também: Eleição de Donald Trump tem efeito na balança comercial

“O comércio com os EUA produziu ganhos significativos para a economia brasileira em 2024, movimentando um conjunto amplo de setores produtivos, com destaque para a indústria. As exportações brasileiras de produtos industriais tiveram recorde de US$ 31,6 bilhões, reafirmando a posição dos EUA como o principal destino para bens brasileiros com maior agregação de valor”, exaltou Abrão Neto, diretor executivo da Amcham Brasil.

Os dados apontam, ainda, que, apesar do impacto brasileiro nas vendas globais ter caído 0,8%, as exportações para os norte-americanos cresceram 9,2%. Parceiros comerciais importantes não atingiram essa marca, como a União Europeia, que teve um crescimento de 4,2%, a China, com uma queda de 9,5% e o Mercosul, também com queda de 14,1%.

Além disso, a corrente de comércio — volume total de importações e exportações entre dois países — entre Brasil e EUA atingiu a marca de R$80,9 bilhões, representando um aumento de 8,2% em comparação com 2023, registrando a segunda maior marca da história.

*Estagiário sob a supervisão de Renato Souza

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular