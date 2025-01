Haddad: O Brasil terá um dos melhores sistemas tributários do mundo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira (17/1) que o Brasil terá um dos melhores sistemas tributários do mundo. Segundo o ministro, o governo federal está trabalhando para entregar o projeto de reforma da renda da forma “mais redonda possível”.

“Nós vamos começar a partir de 2027, porque agora começam os preparativos da inauguração, da reforma de 2027, mas o Brasil vai figurar, e eu posso assegurar, entre os melhores sistemas tributários do mundo, e um dos mais justos e dos mais eficazes, inclusive para sonegação e colocar a alíquota média, nos padrões internacionais”, afirmou Haddad.

O ministro destacou também, que o empenho do governo federal em avançar com a reforma tributária e com a proposta de reforma da renda. Segundo o ministro, o Brasil ocupa uma das últimas posições em um ranking global de sistemas tributários, figurando entre os 10 piores, de acordo com o Banco Mundial.

“O Banco Mundial disse que o sistema tributário brasileiro de países avaliados está na posição de 184°. Ou seja, estamos entre os 10 piores sistemas tributários do mundo. Por isso que, entra governo, sai governo, tenta-se fazer uma reforma tributária. Tanto é, que quando eu anunciei que uma das prioridades do governo Lula ia ser a reforma tributária, muita gente deu risada, pois faziam 30 anos que se tentava, e ninguém conseguia fazer. Nós criamos uma secretaria extraordinária só para isso e demos todo o apoio técnico para o Congresso avançar”, afirmou Haddad.

Leia também: Prioridade do governo é votar Orçamento, diz Haddad



“Nós vamos começar a partir de 2027, porque agora começam os preparativos da inauguração, da reforma de 2027, mas o Brasil vai figurar, e eu posso assegurar, entre os melhores sistemas tributários do mundo, e um dos mais justos e dos mais eficazes, inclusive para sonegação e colocara alíquota media, nos padrões internacionais

Avanços na reforma da renda

Além da reforma tributária do consumo, aprovada no ano passado e que deve entrar em vigor em 2026, o governo está focado na elaboração de uma reforma da renda. Haddad explicou que o objetivo é corrigir as distorções do sistema atual, tornando-o mais progressivo e equilibrado.

“A Receita continua fazendo as simulações, porque nós queremos entregar um projeto o mais redondo possível, que certamente será objeto de debate no Congresso Nacional”, disse o ministro.

Um dos pontos centrais da proposta é a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas, que passaria a ser de R$ 5 mil. Atualmente, estão isentos aqueles que ganham até R$ 2.640. Haddad enfatizou que essa mudança será acompanhada de ajustes para garantir a neutralidade fiscal.

“O Imposto de Renda no Brasil não é tão progressivo quanto deveria ser. Para que quem ganha até R$ 5 mil pague menos, pessoas que hoje não pagam terão de pagar”, explicou.