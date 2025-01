Gasolina inicia 2025 com alta de 0,16% e etanol sobe 0,47%

Com a alta registrada neste início de janeiro, a gasolina e o etanol passaram a pesar ainda mais no bolso do motorista, principalmente na região Norte - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

Na primeira quinzena de janeiro, a gasolina apresentou alta de 0,16% em seu preço médio nacional na comparação com o mesmo período de dezembro. O litro do combustível foi vendido, em média, a R$ 6,30 nos postos de abastecimento de todo o Brasil. O etanol, por sua vez, foi encontrado com o preço médio de R$ 4,28, registrando alta de 0,47% em relação à primeira quinzena de dezembro. Os dados são da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgada nesta segunda-feira (20/1).

“A gasolina, que já vinha sendo negociada por valores elevados no último trimestre de 2024, segue em alta no início de 2025. Esse movimento também é notado no etanol, com os preços médios de ambos os combustíveis sofrendo impactos de uma combinação de fatores de ordem econômica e estrutural”, afirmou Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Segundo o diretor-geral, entre as principais causas dessa trajetória estão as recentes altas do dólar, que encarecem a importação de combustíveis e insumos, além de custos logísticos, que variam conforme as distâncias percorridas e as condições de infraestrutura de cada região. “Somados, todos esses fatores exercem pressão sobre os preços, consolidando a tendência de alta iniciada no fim do ano anterior”, comentou.

Com a alta registrada neste início de janeiro, a gasolina e o etanol passaram a pesar ainda mais no bolso do motorista, principalmente na região Norte, que teve os maiores preços entre regiões registrados no período, de R$ 6,81 (preço igual ao do mesmo período de dezembro) para a gasolina e de R$ 5 para o etanol (alta de 0,40% na mesma comparação).