Governo avalia medidas fiscais e reafirma compromisso com metas em 2025

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, reafirmou nesta quarta-feira (22/1) o compromisso do governo federal com o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para 2025. Ele afirmou que a equipe econômica está realizando um balanço das medidas aprovadas no final de 2024 e analisando a necessidade de novos projetos para garantir o equilíbrio das contas públicas.

Segundo o secretário, a abordagem do governo para este ano mantém o compromisso de repetir os resultados alcançados em 2024, quando o Executivo conseguiu se aproximar do centro das metas fiscais, reforçando a credibilidade da gestão econômica.

Ceron destacou que a análise em curso pela equipe econômica tem como objetivo avaliar o impacto das medidas de contenção de gastos aprovadas no Congresso no final de 2024. “Estamos fazendo um balanço das alterações nas medidas para ver se será necessário apresentar novos projetos”, disse em entrevista à Rádio Gaúcha.

Entre as principais iniciativas aprovadas no ano passado estavam cortes em benefícios fiscais e ajustes nos gastos obrigatórios. Agora, o foco é assegurar que essas mudanças sejam suficientes para cumprir a meta de resultado primário.

“O mercado acha que tem uma diferença grande [em relação às projeções do governo federal] para a gente cumprir a meta fiscal deste ano e que por isso seriam necessárias novas medidas. Estamos pensando em quais medidas necessárias para adotar e cumprir esse objetivo”, afirmou Ceron. “É esse balanço que estamos fazendo. Estamos pensando em quais medidas necessárias para adotar e cumprir esse objetivo. O importante é o compromisso de cumprir as metas. Elas serão cumpridas. Se forem necessárias medidas, elas serão tomadas", emendou.

Inflação na mira

Outro ponto de destaque é a a inflação, que o secretário ressaltou como uma prioridade para 2025. “A inflação precisa ser trazida de volta para próximo da meta perseguida pelo Banco Central”, afirmou.

Com o Banco Central mantendo uma postura firme no controle da inflação, o governo reforça a necessidade de alinhar suas políticas fiscais para complementar os esforços da autoridade monetária e garantir um cenário econômico mais estável.

Ceron reiterou ainda que o governo está comprometido com o cumprimento da meta de resultado primário, independentemente das medidas adicionais que possam ser necessárias. “O importante é o compromisso de cumprir as metas. Elas serão cumpridas. Se forem necessárias medidas, elas serão tomadas”, assegurou.

O cenário fiscal para 2025 apresenta desafios, especialmente devido às expectativas do mercado de que ajustes mais profundos possam ser necessários. No entanto, o governo tem enfatizado sua disposição de tomar decisões técnicas e coordenadas para preservar o equilíbrio das contas públicas.

Com um ano cheio de incertezas econômicas, o compromisso com as contas públicas e o controle da inflação serão cruciais para garantir a estabilidade e a confiança no cenário econômico brasileiro. A avaliação das medidas fiscais será um termômetro do alinhamento entre o governo e o mercado na busca por resultados que consolidem o crescimento sustentável do país.



