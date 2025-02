Compras internacionais têm queda de 11% em 2024, segundo Receita Federal

Os efeitos do aumento do imposto sobre compras internacionais começaram a surtir efeito no segundo semestre de 2024. No ano passado, houve uma queda de 11% nas encomendas do exterior feitas pelos brasileiros, na comparação com 2023. Ao todo, foram 187,12 milhões de mercadorias compradas de fora do país, ante 209,58 milhões no ano anterior.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28/1), pela Receita Federal. Ainda de acordo com o órgão, a importação por meio do Programa Remessa Conforme representou 91,5% do total de importações em 2024, com 171,3 milhões de declarações de importações registradas.

Mesmo com a queda do número de encomendas do exterior, a arrecadação obtida pelo imposto de importação atingiu R$ 2,8 bilhões no ano passado, o que representa um aumento de 40,7% em relação a 2023, quando a arrecadação havia somado R$ 1,98 bilhão. O crescimento nominal, portanto, foi de R$ 808 milhões.

Vale destacar que o dólar registrou uma valorização forte em 2024, de 27%. Diante disso, o valor total das importações realizadas por meio das remessas internacionais, atingiu R$ 16,6 bilhões no período, o que indica um aumento muito expressivo do que o registrado no ano anterior, que foi de R$ 6,4 bilhões.

Efeito 'taxa das blusinhas'

Ainda de acordo com a Receita, foram arrecadados R$ 670 milhões somente entre agosto e dezembro do ano passado, após o aumento da taxação de encomendas internacionais. Antes da adoção da medida, o órgão previa um incremento de R$ 700 milhões no mesmo período.

O aumento de 20% na taxação de compras internacionais de até US$ 50 vigora desde agosto de 2024. A partir de abril de 2025, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cobrado pelos estados, vai subir de 17% para 20%.