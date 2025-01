Fórum discute crescimento da América Latina e Caribe; acompanhe 2º dia

O evento é organizado pelo banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), pelo Grupo Prisa e pela World in Progress (WIP) - (crédito: Divulgação/CAF)

Ocorre, nesta quinta-feira (30/1), o segundo dia de discussões do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe 2025: Como retomar o caminho do crescimento. O evento é organizado pelo banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), pelo Grupo Prisa e pela World in Progress (WIP). Acompanhe ao vivo a transmissão no canal do Correio no YouTube:

Líderes globais e especialistas de 15 países se reúnem no Panamá para discutir estratégias para promover o crescimento econômico sustentável e o bem-estar dos latino-americanos e caribenhos.

Durante a abertura do evento, na quarta-feira (29/1), o presidente do Panamá, José Raul Mulino, afirmou que o Canal do Panamá continuará sendo do país. A fala de Mulino foi realizada uma semana após Donald Trump reafirmar que pretende retomar o Canal construído pelos EUA e entregue ao Panamá no fim dos anos 1970, no governo de Jimmy Carter.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por sua vez, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, demonstrou otimismo no potencial de crescimento da América Latina e do Caribe. “Não temos dúvida de que somos a região com uma das maiores oportunidades de crescimento”, alegou.

Peña ainda disse que a nação tem compromisso sobre mudanças climáticas e transição energética e frisou que estava ansioso pelas reuniões. “O Paraguai está aberto para negócios”, finalizou.

Neste segundo dia de Fórum, ocorrem sessões com painéis de discussão, palestras magnas e workshops colaborativos.