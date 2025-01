Petrobras anuncia aumento de R$ 0,22 no preço do diesel para distribuidoras

A Petrobras informou, em nota, que o preço do diesel vendido para as distribuidoras será reajustado a partir deste sábado (1º/2), em R$ 0,22. Diante disso, o valor comercializado do produto que sai das refinarias para os centros de distribuição passa de R$ 3,50 para R$ 3,72.

Ao considerar que o diesel vendido nos postos de gasolina possui uma mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 por litro, de acordo com a própria companhia, o que representa uma variação de R$ 0,19 a cada litro de ‘diesel B’, como é chamado o combustível vendido ao consumidor final.

É o primeiro reajuste no preço do diesel desde dezembro de 2023. Nos últimos dois anos, a empresa já reduziu nominalmente o valor do combustível em R$ 0,77 por litro, em termos nominais. Já em valores reais, considerando a inflação, essa diferença chega a R$ 1,20 por litro, ou 24,5%.

Com o aumento, a tendência é que o diesel volte a ficar mais caro que a média da gasolina comum nos postos do país. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio do diesel no Brasil na semana passada (18 a 25 de janeiro) foi de R$ 6,09, enquanto que a gasolina comum ficou em R$ 6,19.

Vale destacar, ainda, que a partir deste sábado também passa a vigorar a nova alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) — imposto cobrado por estados e pelo DF, que incide sobre os combustíveis. A nova alíquota será de R$ 1,47, ante R$ 1,37, valor praticado até esta sexta-feira (31/1).