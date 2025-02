Cúpula de Paris: 61 países assinam acordo sobre IA; EUA e Reino Unido ficam de fora

No encerramento da Cúpula de Ação em Inteligência Artificial (IA), sediada em Paris, na França, 61 países assinaram uma declaração conjunta que estabelece compromissos para o desenvolvimento de uma IA "aberta", "inclusiva" e "ética". No entanto, duas das principais nações com investimento massivo em tecnologia – os Estados Unidos e o Reino Unido – decidiram ficar de fora do documento.

Ambos os países explicaram as divergências em relação ao texto. O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que uma "regulamentação excessiva" da inteligência artificial poderia “sufocar uma indústria em plena ascensão”. “Faremos todos os esforços possíveis para promover políticas pró-crescimento para a IA”, acrescentou o vice.

Já o porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o país considera que a medida não atende aos interesses nacionais. “Não conseguimos chegar a um acordo sobre todas as partes da declaração, mas continuaremos a trabalhar com a França em outras iniciativas”, ressaltou.

O texto assinado por países como China, Índia e França, defende um fortalecimento da governança da inteligência artificial por meio de um "diálogo global". Além disso, os países signatários pediram que se evite uma "concentração de mercado" para tornar a tecnologia mais acessível. O Brasil foi um dos signatários do documento.