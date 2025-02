Haddad diz que inflação deve se acomodar antes das projeções do mercado

Haddad: "Nossa perspectiva é de que as coisas se acomodem antes do que o mercado prevê" - (crédito: EBC)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (13/2) que a inflação deve se acomodar antes das expectativas do mercado financeiro. Em documento divulgado pela Secretaria de Política Econômica (SPE), a pasta avalia que a economia brasileira deverá desacelerar e que a inflação continuará estável — próxima de 5% neste ano.

“Nossa perspectiva é de que as coisas se acomodem antes do que o mercado prevê”, disse Haddad a jornalistas, ao negar uma contradição entre medidas de crédito e a alta de preços. O governo está preparando o lançamento de uma nova modalidade de empréstimo consignado para o setor privado.



“Não, não é uma contradição. Hoje, os trabalhadores estão pagando 5,5% de taxa de juros por falta de acesso ao consignado. Não é justo a pessoa com uma garantia que pode ser dada continuar pagando 5,5% ao mês no crédito direto ao consumidor”, afirmou.



Apesar das expectativas de inflação permanecerem distantes da meta ao longo deste ano, que é de 3%, com intervalo de tolerância de até 4,5%, a expectativa da Fazenda é de que haja uma desaceleração dos preços dos alimentos, que têm pressionado o consumo das famílias.



Leia também: Lula apresenta proposta para uso de FGTS em empréstimo consignado

O documento destaca um arrefecimento no preço das carnes, e alimentos in natura, que foram bastante impactados por eventos climáticos extremos no ano passado. “Os preços de carnes tendem a desacelerar até o final do ano, menos impactados pela reversão no ciclo de abate do gado e pelo avanço das exportações”, aponta.

“O cenário também deverá ser mais favorável para o arroz, feijão, alimentos in natura e derivados de soja e leite, refletindo as boas perspectivas para o clima e para a produção agrícola em 2025. Em contrapartida, os preços de trigo e derivados tendem a subir, impactados pela baixa colheita em 2024”, projeta a pasta.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular