Preço dos ovos deve seguir pressionado até abril, aponta associação

Destaque entre as altas dos alimentos na inflação no primeiro mês do ano, o preço dos ovos deve seguir pressionado nos próximos meses. É o que aponta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que estima uma redução no valor apenas em abril, após o período religioso da quaresma.

A inflação dos preços de aves e ovos subiu 1,69% em janeiro, de acordo com números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No acumulado de 12 meses, o produto acumula uma alta de 7,84%.



De acordo com a associação, a valorização dos ovos se intensificou desde a segunda quinzena de janeiro por uma combinação de fatores. Entre eles, muitos consumidores têm recorrido aos ovos de galinha para driblar as carnes mais caras.

A ABPA destaca ainda que o o acréscimo no valor é uma “situação sazonal”, comum para o período pré e durante a quaresma. “Após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos”, explica.

Entre outros motivos apontados para a elevação dos preços, a entidade apontou uma alta no custo de produção, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens nos últimos oito meses. Além disso, as temperaturas em níveis historicamente altos também afetam a produtividade das aves.