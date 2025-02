Novo valor de imposto pago por MEIs já está em vigor

O novo valor do Simples Nacional, imposto pago mensalmente pelos microempreendedores individuais (MEI) está em vigor. O reajuste ocorreu por conta do novo valor de salário mínimo (R$1.518,00), ajustado em 30 de dezembro de 2024.

Antes, o valor era R$ 70 por mês. Agora, os MEIs pagam mensalmente R$75,90 de INSS, R$ 5,00 de ISS (caso seja contribuinte deste imposto) e R$ 1,00 de ICMS (caso seja contribuinte deste imposto). Para caminhoneiros, o valor passou de R$ 169 para R$ 182 por mês.

Conforme explicado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) O valor é pago através do documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que, além da contribuição previdenciária, cobra os impostos devidos pelos MEIs.

Esse valor vence todo dia 20 de cada mês e o boleto pode ser emitido no portal do Simples Nacional.

No Brasil, quase 16 milhões de pessoas são MEIs. Em 2024, 40% estavam atrasados com a contribuição. As dívidas do Simples Nacional podem ser negociadas no portal "Regularize", da Procuradoria-Geral da Fazenda.