Petrobras tem lucro de R$ 36,6 bilhões em 2024, mesmo com prejuízo no 4º trimestre

A Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira (26/2) o resultado financeiro anual da companhia. Em 2024, a empresa registrou lucro de R$ 36,6 bilhões (ou US$ 7,5 bilhões, na cotação atual), além de obter um Fluxo de Caixa Operacional (FCO) de R$ 204 bilhões (US$ 38 bilhões) no mesmo período.

O investimento total feito pela companhia em projetos que abrangem diversos segmentos atingiu R$ 91 bilhões (US$ 16,6 bilhões), ao mesmo tempo em que foram pagos R$ 270 bilhões em tributos aos cofres públicos. Já a dívida financeira da empresa recuou ao menor nível desde 2008, alcançando US$ 23,2 bilhões no último mês do ano.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comemorou o resultado. “O excelente resultado operacional e financeiro de 2024 demonstra, mais uma vez, a capacidade da nossa empresa de gerar valores que são revertidos para a sociedade e para os nossos investidores. Destaco a geração operacional de US$ 38 bilhões e a dívida financeira de US$ 23 bilhões, o menor nível desde 2008”, disse a executiva.

Eventos exclusivos

Apesar do lucro operacional, o resultado poderia ter sido melhor, não fosse os “eventos exclusivos”, como destacou em nota a empresa, que ressaltou que a maior parte desses eventos foram pagos sem efeito no caixa da companhia. Apesar disso, excluindo esse item do resultado final, o lucro líquido teria sido de R$ 103 bilhões, ou US$ 19,4 bilhões, no ano passado.

O diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Fernando Melgarejo, explica que o resultado também foi impactado principalmente pela variação cambial em dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior.

“São operações financeiras entre empresas do mesmo grupo, que geram efeitos opostos que ao final se equilibram economicamente. Isso porque a variação cambial nestas transações entra no resultado líquido da holding no Brasil e impactou negativamente o lucro de 2024. Ao mesmo tempo, houve impacto positivo direto no patrimônio”, explica.

Contencioso tributário

Além da variação cambial, a Petrobras avalia que o resultado anual também foi afetado pela adesão da empresa ao edital de contencioso tributário, em junho de 2024. A companhia, no entanto, avalia o acordo como positivo, por possibilitar o fim de disputas judiciais que envolviam afretamentos de embarcações ou plataformas, sem ter um impacto considerável no caixa da companhia.

No ambiente externo, a empresa avalia que a queda de 3% do preço do barril de petróleo Brent e a redução de 40% da diferença entre o preço médio do diesel no mercado mundial em relação ao do petróleo em relação ao ano anterior, foram fatores que causaram turbulência não apenas na companhia, mas em todo o mercado global.

Apesar do lucro acumulado do ano, a empresa fechou o 4º trimestre de 2024 com prejuízo de R$ 17 bilhões (US$ 2,8 bilhões). Se fossem excluídos os eventos exclusivos, o lucro líquido do 4º trimestre seria de R$ 17,7 bilhões (US$ 3,1 bilhões).

“Ao longo de 2024, a Petrobras cumpriu a sua estratégia comercial, que considera as suas melhores condições de produção e logística para a precificação do diesel e da gasolina na venda para as distribuidoras. Isso permitiu à companhia praticar preços competitivos frente a alternativas de suprimento e mitigar a volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio”, concluiu, em nota, a empresa.