Perspectivas econômicas e transição energética em debate no Brasil Summit

Líderes empresariais, autoridades públicas e especialistas do setor de desenvolvimento econômico e transição energética debatem as perspectivas para a economia do país nesta quarta-feira (12/3), das 8h às 12h, no hotel Brasília Palace. O encontro Brasil Summit 2025 é realizado pelo Lide, em parceria com o Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as autoridades confirmadas, estão o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, o governador do Pará, Helder Barbalho, o presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio e o fundador do Lide Brasil e ex-governador de São Paulo, João Doria.

Confira programação completa abaixo:

Acompanhe o evento ao vivo:

Programação Brasil Summit realizado nesta quarta-feira (12/3) (foto: Brasil Summit)