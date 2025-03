IBC-Br: prévia do PIB registra alta de 0,9% em janeiro, acima do esperado

O PIB encerrou 2024 com um crescimento de 3,4%, a expectativa entre analistas agora é de perda de força da economia, efeito do ciclo de alta dos juros - (crédito: joão geraldo borges junior pixabay)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do desempenho do produto interno bruto (PIB) brasileiro, registrou alta de 0,9% em janeiro sobre o mês anterior.

Mesmo em meio a uma política monetária restritiva, o indicador veio mais forte do que o esperado. O resultado mensal mostrou forte recuperação após a retração de 0,6% registrada em dezembro.



Segundo os dados, divulgados nesta segunda-feira (17/3) pelo Banco Central (BC), em comparação com janeiro do ano anterior, o IBC-Br teve alta de 3,6%, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um avanço de 3,8%.

O PIB encerrou 2024 com um crescimento de 3,4%, a expectativa entre analistas agora é de perda de força da economia, efeito do ciclo de alta dos juros. O Boletim Focus mostrou que a estimativa do mercado para a expansão da economia brasileira em 2025 caiu de 2,01% para 1,99%.



O IBC-Br tem metodologia de cálculo distinta das contas nacionais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador do BC, de frequência mensal, permite acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, ao passo que o PIB de frequência trimestral descreve um quadro mais abrangente da economia.