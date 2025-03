Haddad defende crédito consignado mais barato e ampliação da faixa de isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (20/3) que o governo está mobilizando sindicatos e centrais sindicais para ampliar o acesso da população a informações sobre o crédito consignado privado. A intenção, segundo ele, é permitir que os trabalhadores substituam empréstimos caros por opções mais baratas, reduzindo o risco de superendividamento.

Durante portaria da imprensa na sede do Partido dos Trabalhadores (PT), Haddad destacou que o novo modelo pode estimular a concorrência entre os bancos, forçando a oferta de melhores condições de crédito. “[O consignado] Pode criar uma concorrência entre os bancos para que eles ofereçam o melhor produto e migrar de uma situação para outra, o que vai evitar o superendividamento. O que superendivida as famílias é menos a dívida do que o juro. O juro é o que faz com que a dívida se torne impagável”, explicou.

O ministro ressaltou que a principal vantagem da iniciativa é permitir que as pessoas tenham acesso a um crédito mais acessível, evitando a armadilha dos juros elevados. O superendividamento, segundo ele, ocorre não apenas pela quantidade de empréstimos, mas pela escalada dos encargos financeiros, que tornam as dívidas insustentáveis.

Ampliação da faixa de isenção do IR

Outro tema abordado por Haddad em frente à sede do PT foi a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro afirmou que a equipe econômica passou mais de um ano estudando a viabilidade da medida e que a proposta já está pronta.

“Nós tínhamos até desejo de ter mandado [ao Congresso] no ano passado, mas, em virtude das mudanças pedidas pelo presidente da República, adiamos para este ano. Fizemos vários estudos mostrando a viabilidade da proposta e a consistência fiscal da proposta. Ela é neutra do ponto de vista fiscal”, explicou Haddad.

A ampliação da isenção do IR faz parte do compromisso do governo de aliviar a carga tributária para as famílias de menor renda. No entanto, o chefe da equipe econômica reforçou que a medida foi estruturada para não comprometer o equilíbrio fiscal do país.