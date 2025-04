Os desdobramentos da compra do Banco Master pelo BRB

Pelo acordo, BRB pagará 75% do patrimônio líquido do Banco Master - (crédito: Agencia Brasília)

O mercado financeiro e o meio político de Brasília tiveram uma abertura de semana agitada, nesta segunda-feira (31), por causa do anúncio da compra, pelo BRB, do Banco Master. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo teve que adaptar a sua agenda, após um fim de semana de especulações em torno da operação. Ele recebeu, no fim da tarde, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para entender o assunto. Horas antes, Galípolo havia conversado com o presidente do BTG Pactual, André Esteves, que também estava em negociação com o Master.

Nesta terça-feira (01), pela manhã, haverá nova reunião, desta vez, com Daniel Vorcaro, CEO do Master. Na sexta-feira, o Conselho Administrativo do BRB anunciou a compra de 58% do capital do Master, por um preço equivalente a 75% do patrimônio consolidado da instituição financeira. A estimativa é de que a compra custe R$ 2 bilhões.

Pelas regras do sistema financeiro, a operação precisa ser aprovada pelo Banco Central, por isso o interesse de Galípolo nas negociações. A autarquia precisa receber, ainda, das duas instituições, os documentos necessários para a análise da operação, em um prazo de 360 dias.

Ontem, em entrevista à TV CNN, Costa afirmou que a decisão de compra se deve à necessidade de crescimento do BRB. “Havia necessidade de crescer em outras áreas para que a gente possa ser um banco completo. Precisávamos crescer em mercados de capitais, no atacado de médias e grandes empresas e nas operações de câmbio”, disse.

Reações

Na Câmara Legislativa vários deputados pediram que Costa vá à Casa prestar esclarecimentos. “A recente aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília S.A (BRB) tem levantado questionamentos sobre a transparência e a lisura dessa transação, bem como qual foi a análise de viabilidade econômica e sustentação financeira desta transação”, afirmam os deputados Chico Vigilante, Gabriel Magno e Ricardo Vale, do PT, que assinaram o requerimento de convocação do presidente do BRB.

A deputada Paula Belmonte (Cidadania) também tomou providências para ouvir os esclarecimentos do presidente do BRB sobre a transação. Paula apresentou um requerimento de convite do executivo.

O deputado distrital Fábio Felix (PSOL) pediu que o Ministério Público de Contas apure possíveis irregularidades no processo. Ele sustenta que a operação desperta preocupações acerca de provável prejuízo ao erário do DF.