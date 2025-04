Brasil "sufoca" comércio de bens remanufaturados dos EUA, diz Casa Branca

De acordo com a Casa Branca, “certos países, como Argentina, Brasil, Equador e Vietnã”, ao restringirem ou proibirem a importação de bens remanufaturados — produtos usados submetidos a processo de recuperação industrial —, limitam “o acesso ao mercado para exportadores dos EUA, ao mesmo tempo em que sufocam os esforços para promover a sustentabilidade, desencorajando o comércio de produtos quase novos e com uso eficiente de recursos”.

Em exemplo a aplicação de tarifas “desleais” para justificar a política de reciprocidade, o documento cita, entre outros países e outros produtos, que o Brasil impõe “uma tarifa mais alta sobre o et anol do que os EUA” — 18%, em comparação aos 2,5% americanos. Além disso, menciona as “médias simples de nação mais favorecida (MFN)” — 11,2% no Brasil; 3,3% nos EUA.

As tarifas-base de 10% sobre produtos de todos os países têm início no sábado (5/4), às 0h01 (de acordo com o horário da Costa Leste dos Estados Unidos). Nações com as quais os EUA “têm os maiores déficits comerciais”, que até o momento não incluem o Brasil, terão “tarifas recíprocas mais altas e individualizadas” a partir do dia 9 de abril.