Mercado reduz projeção para o dólar em 2025 a R$ 5,90

Analistas do mercado financeiro reduziram as projeções para o dólar ao final de 2025, de acordo com a mediana calculada pelo relatório Focus. Segundo o boletim, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (7/4), os agentes projetam um câmbio a R$ 5,90 no fim do ano, ante uma estimativa anterior de R$ 5,92, no documento da semana passada.

A revisão para baixo ocorre mesmo após a divisa norte-americana ter valorização de 1,3% ante o real na semana anterior e fechar o pregão da última sexta-feira (4) a R$ 5,83. Também houve redução no valor do câmbio para 2026, de R$ 6,00 para R$ 5,99. Em 2027, a previsão permanece inalterada em R$ 5,90, e para 2028, o mercado projeta o dólar a R$ 5,85, ante R$ 5,90 no último relatório.

Apesar da revisão da estimativa para o câmbio, o boletim manteve as projeções de inflação em todo o horizonte relevante para os analistas (de 2025 a 2028). Neste ano, a projeção é de uma variação de 5,65% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem acima do teto da meta prevista pelo governo federal, de 4,5%.

Para 2026, o mercado estima uma inflação dentro do teto, em 4,5%, enquanto que para o ano seguinte, a previsão do IPCA cai para 4%, e em 2028, para 3,78%.

PIB e Selic

Além do índice de preços, o mercado também manteve a mediana de previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) e a taxa básica de juros. De acordo com o relatório, a atividade econômica deve encerrar 2025 com um avanço abaixo de 2%, a 1,97%. Em relação à Selic, a projeção do Focus é que a taxa de juros encerre o ano no patamar de 15% ao ano.

