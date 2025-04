Musk publica vídeo de economista argumentando contra imposição de tarifas

O chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do governo de Donald Trump, Elon Musk, compartilhou nesta segunda-feira, 7, um vídeo com críticas a tarifas, classificadas como "barreiras ao livre comércio". A publicação foi vista por muitos como um recado às tarifas recíprocas anunciadas pelo republicano na semana passada contra diversos países.

O vídeo, postado por Musk no X, traz um trecho de uma entrevista com o economista Milton Friedman.

Nele, Friedman argumenta que mercados internacionais e o comércio livre elevam a qualidade de vida.

Ele usa como exemplo a produção de um lápis, explicando como milhares de pessoas ao redor do mundo colaboram para fabricá-lo, e como isso resulta em um produto vendido por "um valor irrisório".

Friedman também destaca a "mágica do sistema de preços" e defende que "o funcionamento do livre mercado é essencial".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo ele, além de tornar produtos mais acessíveis, o livre comércio "promove harmonia e paz entre os povos do mundo".

Na semana passada, após rumores de que Musk deixaria o Doge já no próximo mês, Trump afirmou que o bilionário poderia ficar quanto tempo quiser no Departamento, mas deve deixar o cargo público "em breve".