Grupo italiano Prada anuncia compra da sua rival Versace por € 1,25 bilhão

A marca de moda italiana Prada anunciou, nesta quinta-feira (10), que chegou a um acordo definitivo com o grupo americano Capri Holdings para adquirir 100% da sua rival Versace por 1,25 bilhão de euros (8,36 bilhões de reais, na cotação atual).

A fusão das duas marcas lendárias criará um grupo italiano de luxo com receitas de mais de 6 bilhões de euros (40,1 bilhões de reais), permitindo-lhe competir com outros gigantes do setor, como as francesas LVMH e Kering.

"Estamos muito felizes em receber a Versace no grupo Prada e construir um novo capítulo para uma marca com a qual compartilhamos um forte compromisso com a criatividade, o artesanato e o legado", disse o presidente e CEO da Versace, Patrizio Bertelli, em um comunicado.

Este acordo vai contra a tendência dos últimos anos, que viu grandes nomes da moda italiana, como Gucci, Fendi e Bottega Veneta, passarem para as mãos de seus concorrentes franceses.

A Capri Holdings, que adquiriu a Versace em 2018 por 1,83 bilhão de euros (8,1 bilhões de reais, na cotação da época), teve que aceitar um corte acentuado de preços, em meio a um contexto econômico instável devido à crise no setor de luxo e ao aumento das tarifas dos Estados Unidos.

Naquela época, a marca de moda era de propriedade da família (80%) e do fundo americano BlackRock (20%).

Após meses de negociações, os conselhos de administração da Prada e da Capri Holdings aprovaram a transação, que deverá ser concluída no segundo semestre de 2025.

Fundada em 1978 pelo designer Gianni Versace e seu irmão Santo, a Versace é um ícone da moda italiana, conhecida por seu estilo ostentoso.

Em um movimento que já sugeria a aquisição anunciada nesta quinta-feira, a Versace contratou em março como seu novo diretor criativo Dario Vitale, procedente da Miu Miu, a marca jovem da Prada.

Vitale assumiu o lugar de Donatella Versace, catapultada para o comando da direção criativa da marca em 1997, após o assassinato de seu irmão Gianni.