Criamos um constrangimento moral no país, diz Haddad sobre reforma da renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta quarta-feira (16/4), durante entrevista no programa Sem Censura, da TV Brasil, que o projeto que prevê isenção do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil deve começar a ser discutido no Congresso Nacional depois do feriado da Páscoa. Para o ministro, com o projeto "nós criamos um constrangimento moral no país”, dificultando o trabalho de oposição.



“Nós levamos mais de um ano para fazer esse projeto, então tem que dar um tempo para o povo pensar. Quem sabe, aparece uma ideia melhor, ainda, que aperfeiçoe. E o Ministério da Fazenda é o primeiro a se colocar de forma zero arrogante na mesa. Tem alguma ideia melhor? Nós somos os primeiros a querer. Se tiver, nós vamos encampar.”, afirmou Haddad.

O chefe da pasta ressaltou, ainda, que o projeto é focado em buscar justiça social. Segundo ele, o governo não pretende arrecadar “um centavo a mais, nem um centavo a menos” com as mudanças que, como forma de compensação da falta da receita, irá taxar os super-ricos em até 10%.

"Esses caras, que ganham R$ 1 milhão para cima, esses 141 mil (que ganham mais de R$ 1 milhão por mês), pagam 2% de alíquota. (...) O sistema tributário brasileiro é considerado, e nós estamos mudando isso, um dos dez piores do mundo, em termos de falta de transparência, falta de justiça, falta de simplicidade, falta de inteligência”, lamentou.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori

