Garoto triplica produção de ovos da páscoa do Caribe após estoque esgotar em 2024

Após o sucesso do ovo de páscoa do chocolate Caribe no ano passado, a Garoto decidiu triplicar a produção do produto neste ano. A decisão busca atender às demandas dos fãs do chocolate com banana, já que o produto esgotou nas prateleiras no ano passado.

a páscoa chegando e com ela vem a maior redenção de todos os humilhados a volta do ovo de páscoa caribe pic.twitter.com/NEQEbSnxX7 — Pagina lixo (@paginalixo1) March 20, 2025

Nas redes sociais, internautas relatam que, apesar da produção triplicada, os produtos já sumiram das prateleiras. “Minha avó vai ficar sem o ovo do caribe porque acabou e não vende mais em lugar nenhum”, relata usuária no X (antigo Twitter). "Esgotaram o ovo caribe novamente, não aguento mais essa humilhação", relata outra postagem.

Outro post diz: “Subestimam tanto o chocolate caribe e eu fui comprar o ovo caribe hoje e não encontrei mais, achei que adoradores de chocolate caribe junto comigo eram um total de 10 pessoas”.

O ovo da páscoa está à venda por R$ 69,99 na Americanas, mas pode ser encontrado por preços acima de R$ 100 na internet. Em 2024, o chocolate chegou a custar R$ 450 após sumir das prateleiras.

Depois do sucesso, o Caribe ganhou uma versão em picolé e uma caixa de chocolate apenas com os bombons Caribe e Crocante, dois chocolates que dividem opinião entre os consumidores.

No entanto, o chocolate divide opiniões dos consumidores — é o favorito de muitos, mas também é rejeitado por outros.