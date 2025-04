Dólar segue em ritmo de queda global e fecha cotado a R$ 5,72

No exterior, o Índice DXY, que mede a força do dólar ante outras divisas, terminou em alta de 0,66%. - (crédito: Carlos Silva/Esp. CB/D.A Press)

Após um feriadão de quatro dias na bolsa brasileira, os investidores saíram às compras e tanto as ações quanto o câmbio se valorizaram no fechamento do pregão desta terça-feira (22/4). O dólar voltou a registrar queda ante o real e, ao final do dia, a moeda fechou em baixa de 1,29%, cotada a R$ 5,72. No exterior, o Índice DXY, que mede a força do dólar ante outras divisas, terminou em alta de 0,66%.

Na avaliação de especialistas, esse resultado está diretamente ligado ao cenário internacional. Depois do estresse nas bolsas mundo afora no primeiro dia da semana, com as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o chairman do Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês), Jerome Powell, o sentimento é que o Brasil escapou do turbilhão, devido ao feriado de Tiradentes, que fechou as bolsas no país.

Além disso, para o analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, a crescente perda de confiança dos mercados internacionais no dólar, desencadeada por recentes ataques de Trump ao Fed, tem enfraquecido a moeda americana. “Trump ameaçou destituir Powell, o que gerou preocupação sobre a independência do Banco Central dos EUA. Além disso, a errática política econômica e comercial do governo, incluindo guerras comerciais e estratégias imprevistas, contribuem para essa desconfiança”, considera.

Na avaliação do analista da Átria Capital Bruno Komura, a queda recente do dólar pode ser um indicativo sobre o andamento do câmbio em 2025. “Acho que podemos ver continuidade do movimento do começo do ano: real se valorizando contra o dólar. Estamos vendo que o diferencial de juros está favorável para o Brasil e o movimento de rotação dos investidores globais continua, com saída do mercado americano para outras geografias como os emergentes”, destaca o especialista.

Com a valorização do real, as ações também surfaram na onda positiva e o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa B3) fechou o dia em alta de 0,63%, aos 130.464 pontos. Além de acompanhar os mercados internacionais, a bolsa também se aproveitou da valorização de commodities, como o petróleo e o minério de ferro, com destaque para as ações da Vale, que subiram 1,78% no pregão.

“A expectativa é que os mercados continuem se comportando de maneira mais volátil e imprevisível, cenário que gera riscos e oportunidades para especuladores e apreensão em investidores e tomadores de recursos”, avalia o professor e consultor na Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), Diogo Carneiro.