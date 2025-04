Fraudes no INSS devem ser tema da reunião do Conselho da Previdência nesta segunda

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) reúne-se na tarde desta segunda-feira (28/3), em meio a denúncias de fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Embora o tema não esteja oficialmente previsto na pauta, a expectativa é que o caso seja discutido entre os conselheiros.

A reunião, que ocorrerá até as 17h, está sendo presidida pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, e conta com a presença de representantes do governo federal, aposentados e pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores. O encontro integra o calendário regular do colegiado, que se reúne mensalmente para tratar de temas estratégicos da Previdência.

Na pauta formal de hoje estão três assuntos principais: a homologação do acordo de greve da Perícia Médica Federal; a análise da Medida Provisória nº 1.296, que institui o Programa de Gerenciamento de Benefício (PGB); e a apresentação do Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho da Previdência Social (AEAT) 2023.

A possibilidade de debate sobre os esquemas de fraude ganhou força após a operação realizada pela Polícia Federal (PF) na última semana. A ação desmantelou um esquema de descontos irregulares aplicados sobre benefícios previdenciários, em que aposentados e pensionistas teriam valores retirados de seus pagamentos sem autorização, muitas vezes em nome de associações ou serviços nunca contratados.

O episódio reacendeu a preocupação sobre a vulnerabilidade dos sistemas de controle do INSS e deverá pressionar o Conselho a propor medidas de proteção aos beneficiários. Ainda não está claro se o governo apresentará alguma iniciativa concreta durante a reunião de hoje, mas fontes internas apontam que o assunto poderá abrir espaço para debates sobre reforço da fiscalização e endurecimento das regras para a aplicação de descontos nos benefícios.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou que nesta segunda-feira não houve reunião para tratar sobre as fraudes do INSS, nem com o ministro da Previdência, Carlos Lupi.