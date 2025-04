Consumo nos lares tem alta no primeiro trimestre deste ano, aponta Abras

A cesta Abras Mercado, composta por 35 produtos de largo consumo, encerrou o primeiro trimestre com valor médio de R$ 812,54, uma alta acumulada de 2,26% no período. Já a cesta de alimentos básicos, com 12 itens essenciais, teve um preço médio nacional que subiu 1,79% no trimestre - (crédito: Adriano Gadini por Pixabay)

O consumo nos lares brasileiros registrou aumento expressivo no primeiro trimestre deste ano, indicam os dados apresentados pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (30/4), com participação de Márcio Milan, vice-presidente da associação.

As informações apresentadas pela Abras mostram um crescimento acumulado de 2,48%, apenas no primeiro trimestre deste ano e em comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados não contabilizaram o efeito da Páscoa deste ano.

"Não conseguimos concluir o levantamento com dados referentes à Páscoa, período com maior movimento de consumo das famílias", justificou, garantindo que a divulgação dos dados relacionados ao período de Páscoa será divulgado até sexta-feira (2/5), pela Abras. O consumo dos lares nos dias que antecedem a Páscoa — celebrada em 20 de abril — incidirá sobre o balanço deste mês.

Altas significativas em março

Márcio Milan também destacou que março registrou alta de 6,96% em relação a fevereiro de 2025. Segundo Márcio, o aumento no consumo dos lares brasileiros em março se deve ao fato de o carnaval deste ano ter sido realizado no terceiro mês do ano. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, março de 2024, o avanço foi de 2,95%.

"A realização do carnaval em março de 2025 Impactou positivamente o consumo neste mês. Em 2024, a festividade ocorreu em fevereiro, levando o consumo naquele mês e, consequentemente, aumentando a base de comparação", disse.

Cenários

Segundo o vice-presidente da Abras, o aumento no consumo dos lares brasileiros desempenho é sustentada pela contínua recuperação do mercado de trabalho e menor pressão nos preços da carne bovina e de alguns itens básicos.

"No mercado de trabalho, a taxa de desemprego, o trimestre composto por janeiro, fevereiro em março de 2024 registraram um índice de 7.9. Já no mesmo trimestre desse ano, essa taxa caiu para 7%", apresentou.

Essa diminuição do desemprego na primeiro trimestre deste ano impulsionou o aumento de consumo das famílias, segundo o vice-presidente da Abras. Segundo ele, outras injeções de recursos na economia também motivaram esse impulso.

"A partir de março, estímulos contribuíram para reforçar o consumo das famílias. O Bolsa Família injetou 13,66 bilhões e atendeu mais de 20 milhões de famílias em naquele mês. Além disso, pagamentos como a liberação escalonada de R$ 12 bilhões referentes ao saque-aniversário do FGTS e o pagamento do Pé-de-meia a estudantes do Ensino Médio da rede pública incentivaram o consumo dos lares", explicou.

Inflação

No acumulado do ano deste ano, o IPCA registra alta de 2,04%. Em março de 2025, a inflação foi de 0,56%, segundo o IBGE, que mostrou aumento na alta de preços no grupo Alimentação e Bebidas, que saiu de 0,70% em fevereiro para 1,17% em março.

Comportamento dos Preços

A cesta Abras Mercado, composta por 35 produtos de largo consumo, encerrou o primeiro trimestre com valor médio de R$ 812,54, uma alta acumulada de 2,26% no período. Já a cesta de alimentos básicos, com 12 itens essenciais, teve um preço médio nacional que subiu 1,79% no trimestre.

Recuos expressivos: Entre os recuos de preços no primeiro trimestre deste ano, a Abras destacou o óleo de soja (- 4,77%), feijão (- 3,93%), arroz (- 3,91%), a batata (- 14,77%) e a carne bovina (cortes traseiro [-1,86%] e dianteiro [- 1,28%]) apresentaram queda nos preços no trimestre. A retração na carne bovina ocorre após altas expressivas no final de 2024, segundo a Abras.

Altas Expressivas: Ovos (+31,70%), café torrado e moído (+30,04%), tomate (+52,90%) e cebola (+11,51%) tiveram elevações acentuadas. O leite longa vida, embora com variação acumulada de 0,70% no trimestre, subiu 3,34% somente em março.

Tendências para o Curto Prazo

Além de mostrar dados de consumo das famílias referentes ao primeiro trimestre deste ano, a Abras apontou tendências para o curto prazo. De acordo com Márcio Milan, novos estímulos de renda devem reforçar o consumo das famílias para os próximos meses.

"Isso inclui o reajuste de R$ 17,9 bilhões para servidores públicos (federais), previsto para ser pago em 2 de maio (sexta-feira) e o pagamento da primeira e da segunda parcelas para beneficiários do INSS (cerca de R$ 73,3 bilhões no total)", justificou.

Diante disso, o vice-presidente da Abras destacou que a projeção de crescimento positivo para o consumo nos lares brasileiros em 2025, em comparação com os dados do ano passado, será de 2,7%.

