1º de Maio: trabalhadores ocupam Eixão do Lazer amanhã para ato político-cultural

O Eixão do Lazer, na altura da 106 Sul, se transforma nesta quinta-feira (1º/5), feriado do Dia do Trabalhador, em palco de um grande ato político-cultural promovido pelas centrais sindicais do Distrito Federal. A atividade, organizada pela CUT-DF em conjunto com outras sete centrais, promete reunir centenas de trabalhadores e trabalhadoras de diversas categorias a partir das 10h, em um ambiente que mistura protesto, cultura e celebração.

A escolha do local reforça o caráter popular e acessível do evento. Próximo à estação de metrô e a pontos de ônibus, ambos com transporte gratuito ao longo do dia, o Eixão facilita o deslocamento de quem deseja participar. Para quem vai de carro, o estacionamento do Cine Brasília oferece alternativa prática.

Embora o clima seja de confraternização, o ato tem forte tom político. As centrais sindicais vão aproveitar a data para reafirmar pautas históricas do movimento, como a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, a valorização do salário mínimo e a ampliação de direitos trabalhistas. Os discursos previstos durante a manhã devem reforçar o papel do trabalhador na construção de um país mais justo e sustentável.

Para os organizadores, o momento é de mobilização ampla e de visibilidade para as lutas sociais. “O 1º de Maio é um dia para lembrar que cada conquista veio da união e da resistência da classe trabalhadora. E essa luta segue viva”, destaca um dos representantes da CUT-DF.

Cultura como expressão da luta

Com foco na valorização do trabalho e da dignidade do povo brasileiro, o ato também será marcado por diversas atrações culturais. O cantor Jairo Mendonça e o grupo Cangaceiros do Cerrado se apresentarão ao lado da banda Os Reis do Soul, que promete agitar o público com clássicos de Tim Maia e Jorge Ben Jor.

Além da música, o evento terá uma estrutura voltada para toda a família, com foodtrucks, brinquedos para as crianças e espaços de convivência.

