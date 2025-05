Futuro digital: especialistas revelam o caminho do sucesso on-line; siga

Público acompanha a apresentação do diretor de Estratégias Digitais do Correio Braziliense, Luiz Mendes, durante o evento "O futuro digital — campanhas que conectam" - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A.Press)

De olho no avanço do digital no dia a dia dos negócios, o Correio Braziliense reúne especialistas renomados para debater o fortalecimento das marcas e o alcance de melhores resultados on-line. A partir das 14h30 desta terça-feira (6/5), será realizado o evento O futuro digital: campanhas que conectam. Acompanhe ao vivo:

A mediação será feita pelo diretor-executivo do projeto MapaOOH, Marco Frade. A ideia é que sejam discutidas tendências, estratégias e cases de sucesso na criação e execução de campanhas de mídia digital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os painelistas confirmados são: Luiz Mendes, diretor de estratégias digitais do Correio Braziliense; João Paulo, sócio-fundador da Media do Brasil e Space Adserver; José Luiz, diretor regional do Taboola na América Latina; Júlia de Castro, co-CEO da Catraca Livre; e Paulo Itabaiana, diretor nacional de comercialização multiplataforma do Grupo Record.