Caixa define em estatuto maior participação de mulheres na gestão

Brasília, 06/05/2025 — Presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, discursa durante lançamento do Estatuto Social do banco. - (crédito: Divulgação)

Em cerimônia realizada nesta terça-feira no Teatro da Caixa Cultural, a Caixa Econômica Federal apresentou seu novo Estatuto Social. O documento que passa a reger o funcionamento da instituição com diretrizes reforçadas de governança, transparência e inclusão. Entre as principais mudanças, o banco assumiu o compromisso de garantir que ao menos um terço dos cargos de alta gestão seja ocupado por mulheres.

Na mesma ocasião, foi lançado o Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual, iniciativa que marca um novo posicionamento institucional da Caixa diante do tema. O plano inclui ações de capacitação e treinamento, inclusive com módulos exclusivos para o público masculino. Também está prevista a criação de Salas de Acolhimento em unidades estratégicas da instituição, como os edifícios sede e Matriz II, em Brasília, além das representações da área de pessoas em todo o país.

Para reforçar o suporte a vítimas e o recebimento de denúncias, a CAIXA disponibilizou dois canais telefônicos: 0800 591 2563 (Canal de Acolhimento) e 0800 721 0738 (Canal de Denúncia).

Durante o evento, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou o papel transformador das medidas. “Hoje, assumimos o compromisso de promover não somente a valorização da gestão feminina, mas a construção de um ambiente cada vez mais seguro, onde o respeito seja inegociável e onde as mulheres tenham espaço, voz e oportunidades reais para liderar, sem medo e com autoconfiança”, disse.

A secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), Elisa Leonel, elogiou a iniciativa pioneira. “A Caixa hoje está servindo de exemplo por ser a primeira empresa estatal a trazer para o Estatuto a previsão de inclusão de mulheres na diretoria executiva”, comentou.

Exemplo para organizações

Também presente no evento, a empresária Luiza Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, celebrou a formalização das medidas no documento oficial da empresa. “Uma coisa é ter um plano para igualdade. Outra é estar no estatuto. A atitude de hoje é um exemplo para muitas outras organizações”, observou.

Além do compromisso com a equidade de gênero, o novo Estatuto Social da CAIXA contempla: Simplificação do objeto social para reforçar o papel da Caixa como instituição financeira; Fortalecimento das estruturas de Governança, Corregedoria e Controle Interno; Diretrizes alinhadas ao ambiente regulatório, ao contexto de mercado e às estratégias da empresa pública.

O novo estatuto já está disponível para consulta pública no site da Caixa.