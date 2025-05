Boletim Focus: mercado reduz estimativa para inflação em 2025

Decisão BC sobre os juros foi unânime, tornando-se o sexto aumento seguido desde o início do ciclo de aperto monetário - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil)

Economistas do mercado financeiro voltaram a reduzir as projeções para inflação. Segundo os dados do mais recente Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira (12/5) pelo Banco Central (BC), a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 passou de 5,53% para 5,51%.

Para 2026, a estimativa também caiu de 4,51% para 4,50%. Já as projeções para 2027 e 2028 foram mantidas em 4,00% e 3,80%, respectivamente. Mesmo com a revisão, a inflação ainda permanece longe da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 3% em 2025.



A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.



Selic

A mediana para taxa básica de juros (Selic) se manteve estável em 14,75% para 2025, assim como nos anos seguintes. Para 2026 a projeção é de 12,50%, para 2027 de 10,50% e para 2028 de 10%.

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) voltou a subir a taxa básica da economia em 0,50 ponto percentual, chegando já aos 14,75% ao ano, maior patamar em 19 anos.

A decisão BC foi unânime, tornando-se o sexto aumento seguido desde o início do ciclo de aperto monetário, iniciado em setembro de 2024. Contudo, ao contrário da reunião anterior, o colegiado não deu uma sinalização sobre a próxima reunião, destacando o “cenário de elevada incerteza”.

PIB

A mediana das projeções para o produto interno bruto (PIB) também permaneceu inalterada, ficando em 2% em 2025. O crescimento esperado para o país nos anos de 2026, 2027 e 2028, é de respectivamente 1,70%, 2% e 2%.

Dólar

Em relação ao câmbio, a expectativa para o dólar também foi mantida, indicando a moeda norte-americana na casa dos 5,90 em 2025 e 2026. Para 2027 e 2028, as estimativas são de R$ 5,80 e R$ 5,82, respectivamente.