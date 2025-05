Larissa Rodrigues defende equilíbrio para conter impactos ambientais e sociais

O futuro do setor mineral no Brasil, em um cenário de crescente demanda global por minerais estratégicos e críticos, exige uma abordagem que vá além dos aspectos econômicos. A diretora do Instituto Escolhas, Larissa Rodrigues, classificou nesta terça-feira (13/5) ser necessário o alinhamento entre a exploração mineral e a responsabilidade socioambiental.

“Ao lado da discussão dos investimentos, ao lado da discussão dos preços dos minerais, as responsabilidades ambiental e social estão sempre lá e deve ser discutida. Esse é um tema central no mundo e aqui no Brasil também”, disse Larissa, durante a abertura do painel CB Talks Os desafios da agenda de minerais estratégicos para o Brasil, realizado no auditório do Correio.

Leia também: Zé Silva critica polarização e cobra mais protagonismo do Congresso nas pautas de Estado

Especialista e pesquisadora em energia, Larissa Rodrigues refletiu sobre os caminhos para construir um setor mineral mais sólido e sustentável no país. Segundo ela, a área de mineração — que tem imagem “muito negativa” perante a sociedade — enfrenta desafios de encontrar um equilíbrio entre “desenvolver projetos importantes à economia e ter contenção dos impactos ambientais e sociais”.

A diretora do Instituto Escolhas também falou sobre o papel das universidades no desafios de otimizar o setor mineral. São eles responsáveis pela “produção de conhecimento, qualificação” e pela formação das pessoas que atuam no setor.

Apesar dos desafios, a diretora do Escolhas foi otimista e pragmática: “tem espaço para diálogo (entre a universidade e o mercado de minério), além disso, a gente precisa deste dialogo".