Fernando Cavalcanti assume comando da NW Corretora

Fernando Cavalcanti deixa a Vice-Presidência do Nelson Wilians Advogados para assumir a liderança da Corretora de Seguros - (crédito: Material cedido ao Correio)

O economista Fernando Cavalcanti é o novo CEO da NW Corretora. A mudança marca a saída dele da vice-presidência do Nelson Wilians Advogados, onde atuava de forma destacada.

Em nota, a empresa afirma que apesar da transição, Cavalcanti continuará contribuindo de forma estratégica com o escritório "para o fortalecimento do relacionamento institucional, expansão de parcerias e geração de negócios".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A movimentação foi planejada e estruturada em alinhamento com a liderança do Nelson Wilians Advogados, garantindo estabilidade, continuidade dos projetos e foco na excelência no atendimento aos clientes.

A trajetória de Cavalcanti na NW Advogados começou em 2009, na área institucional, com atuação nas filiais de Belo Horizonte, Santos e Campinas. Em 2017, assumiu o cargo de assessor da presidência, na matriz em São Paulo. Em 2021, tornou-se vice-presidente com uma gestão focada em intensificar o processo de profissionalização e competitividade da empresa.

Fernando Cavalcanti também continuará atuando em Brasília, na área institucional do grupo.