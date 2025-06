Banco Central lança o pix automático; entenda as vantagens e funcionalidades

Segundo o Banco Central, o pix automático manterá o mesmo padrão de segurança que atualmente existe no sistema pix - (crédito: Divulgação)

O Banco Central lança nesta quarta-feira (4/6) o "pix automático". A ferramenta pretende facilitar os pagamentos recorrentes como contas de água e luz e tem previsão de começar a funcionar no dia 16 de junho, em todo o país. A funcionalidade é considerada uma passo significativo para consolidar o pix como alternativa prática, segura e moderna ao débito automático tradicional.

Com o pix automático será possível programar pagamentos regulares como mensalidades escolares, planos de saúde, seguros, assinaturas de serviços, sem ter que autorizar mensalmente ou mesmo sem precisar de múltipla autenticações. Ao aderir ao novo modelo, o cliente autoriza previamente a cobrança recorrente, definindo parâmetros como valor máximo, periodicidade e a possibilidade de uso de crédito vinculado à conta. Após a autorização inicial, os pagamentos são processados de forma automática na data de vencimento, com aviso prévio emitido pela instituição financeira e total controle do usuário pelo aplicativo bancário.

Segundo o Banco Central, o pix automático manterá o mesmo padrão de segurança que atualmente existe no sistema pix, lançado em 2020. Em caso de cobrança indevida, o usuário poderá acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para contestar o pagamento e buscar o reembolso junto à instituição financeira. Além disso, o cliente poderá revisar as cobranças antes do débito ser efetivado e cancelar autorizações a qualquer momento, o que garante maior flexibilidade e transparência na gestão financeira.

Para os usuários, as vantagens incluem praticidade, eliminação de boletos, centralização de informações em um único aplicativo e maior controle sobre despesas mensais. A medida também é vista como uma alternativa a serviços de cartão de crédito e boletos, que frequentemente envolvem tarifas e maior risco de atraso.