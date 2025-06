Economia do Amazonas mantém ritmo de expansão, aponta Banco Central

No mercado de trabalho, os indicadores do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que houve novos ganhos até o mês de abril, renovando pela terceira vez consecutiva o recorde de empregos formais, com 562 mil vínculos - (crédito: Arne MÃŒseler / wikimedia commons )

O Banco Central (BC) divulgou os dados de março do Índice de Atividade Econômica Regional do Amazonas (IBCR-AM), que voltou a apresentar desempenho positivo da economia do estado. Segundo o Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), a economia amazonense acumulou alta de 4,6% nos três primeiros meses do ano, com avanço em todos os setores da indústria, comércio e serviços.

Segundo o Cieam, a indústria de transformação, por exemplo, teve impulso expressivo, sobretudo nos segmentos de eletroeletrônicos e bens de informática. “O desempenho da indústria no mês de março trouxe novos ganhos surpreendentes. Desta vez, os maiores aumentos de faturamento e produção ocorreram no setor de Eletroeletrônicos, com destaque para a produção de TVs, e no setor de Bens de Informática, especialmente na fabricação de placas de circuito impresso”, explicou André Ricardo Costa, coordenador da Área de Indicadores do CIEAM.

Os dados divulgados apontam que o setor de bebidas liderou em crescimento de produção física, com alta de 9,13%, seguido da indústria extrativista — especialmente na produção de petróleo e gás — que teve expansão de 9%, embora ainda abaixo da média de 2022. O comércio foi outro destaque, alavancado pelos avanços do mercado de trabalho e pela expansão da atividade industrial. O levantamento também mostra recuperação no setor de televisores, puxada pela demanda por equipamentos com tecnologia 4K.

No mercado de trabalho, os indicadores do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que houve novos ganhos até o mês de abril, renovando pela terceira vez consecutiva o recorde de empregos formais, com 562 mil vínculos. O destaque foi a Indústria de Transformação, com acréscimo de 1.135 vínculos, totalizando 132.233 empregos formais, aproximando-se do recorde histórico de 138 mil, registrado em novembro de 2013. Os subsetores de destaque foram Duas Rodas, com acréscimo de 211 empregos, e o Naval, com mais 146. Juntos, os setores de Bens de Informática e Eletroeletrônicos adicionaram 291 novos vínculos.

As importações do Polo Industrial de Manaus (PIM) somaram US$ 1,37 bilhão em abril, valor 15% superior ao mês anterior e 8,7% acima do registrado em abril de 2024. O desempenho reforça a expectativa de crescimento no segundo trimestre, com destaque para os setores termoplástico e eletrônico, que continuam em trajetória ascendente, especialmente na fabricação de bens intermediários e produtos acabados.

Outro dado relevante foi a confiança do empresariado industrial. A enquete de Confiança da Indústria (ICEI-AM), elaborada pelo CIEAM com empresários locais, registrou índice de 60,98 pontos — bem acima da média nacional, que ficou em 48,06. “São dados que revelam a confiança e o otimismo dos empresários e executivos industriais amazonenses no PIM. O índice de confiança do industrial amazonense persiste em nível elevado, bem superior às contrapartes do restante do Brasil, indicando que a produção, os investimentos e a empregabilidade da indústria amazonense devem continuar elevados”, finalizou o coordenador do estudo.

