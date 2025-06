Lula anuncia que França investirá R$ 100 bilhões no Brasil até 2030

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, neste sábado (7/6), um acordo para que empresas francesas invistam R$ 100 bilhões no Brasil até 2030. O compromisso, segundo Lula, foi firmado na sexta-feira (6/6), durante uma reunião entre o líder brasileiro e representantes do setor produtivo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Se a gente somar os investimentos que nós conseguimos na China, se a gente somar os investimentos que nós conseguimos no Japão, nós vamos perceber que nós estamos fazendo aquilo que todo e qualquer presidente da República precisaria fazer pelo Brasil”, afirmou.

A França é a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil, com um estoque de US$ 66,34 bilhões. Segundo o presidente Lula, 15 empresários franceses farão esses investimentos no país ao longo dos próximos cinco anos. “A estimativa é de que mais de mil empresas francesas atuem no Brasil, com responsabilidade direta pela geração de 500 mil postos de trabalho”, projetou a Presidência da República.

Durante a coletiva, Lula afirmou que é seu papel, enquanto presidente, fazer o “meio de campo” entre os setores produtivos brasileiros e estrangeiros, com o objetivo de ampliar os negócios. “O papel do presidente é abrir a porta e dizer para os caras: ‘Olha, estão aqui as possibilidades. Nós produzimos isso, oferecemos aquilo. O que vocês têm para nos oferecer?’ E fazer negócio. E foi isso que eu fiz aqui na França”, completou.

Na França desde quinta-feira (5/6), Lula participou de reuniões com o presidente Emmanuel Macron, além de cerimônias e encontros com empresários. Durante a viagem, além de aprofundar acordos bilaterais, o presidente também cobrou que o líder francês apoie o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O tratado, já anunciado pelos dois blocos, ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos dos países-membros da UE — como a França.

Leia também: Lula reforça acordo entre UE e Mercosul após reunião com empresas francesas

Após a coletiva de imprensa na capital francesa, Lula seguiu para a cidade de Nice, onde cumpre a sequência de compromissos da visita ao país europeu. Em Nice, o presidente discursará, neste sábado (7/6), na Cúpula da Coalizão para a Elevação do Oceano e Resiliência Costeira. Já no domingo (8/6), Lula embarcará para Mônaco e, em seguida, retornará a Nice, onde terá agendas na segunda-feira (9/6).